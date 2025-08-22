Motus et bouche cousue n°23 Conie-Molitard Eure-et-Loir

Motus et bouche cousue n°23 En VTC

Motus et bouche cousue n°23 28200 Conie-Molitard Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 16000.0 Tarif :

Chut ! Ecoutez ce silence… Après avoir traversé des sous-bois mystérieux, à l’ambiance particulière, vous découvrirez les rives de la Conie et ses paysages bucoliques… le silence y prédomine même si la vie y est plus que jamais présente avec une faune et une flore exceptionnelles.

+33 2 37 45 22 46

English : Motus et bouche cousue n°23

Shhh! Listen to the silence… After crossing the mysterious woodland undergrowth with its unique atmosphere, discover the banks of the Conie and its countryside surroundings… Silence reigns, but the setting abounds with life with its exceptional fauna and flora.

Deutsch : Silentium!

Lauschen Sie der Stille… Eine Wanderung durch das geheimnisvolle, atmosphärisch besondere Unterholz führt Sie zu den Ufern der Conie und ihren malerischen Landschaften. Trotz der fast vollkommenen Stille ist das Leben durch die außergewöhnliche Fauna und Flora hier stärker präsent denn je.

Italiano :

Zitto! Ascoltate il silenzio… Dopo aver attraversato un sottobosco misterioso, dall’atmosfera particolare, scoprirete le rive delle Conie e i suoi paesaggi bucolici, dove regna il silenzio anche se la vita è più che mai presente con una fauna e una flora eccezionali.

Español :

¡Silencio! Escucha el silencio… Después de haber atravesado un sotobosque misterioso, con una atmósfera particular, descubrirá las orillas del Conie y sus paisajes bucólicos… el silencio prevalece allí aunque la vida esté más que presente con una fauna y una flora excepcionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par SIT Centre-Val de Loire