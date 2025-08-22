Moulins et marais Gandelu Aisne

Moulins et marais A pieds

Moulins et marais A proximité de la place de la Poterne à Gandelu 02810 Gandelu Aisne Hauts-de-France

Même grossi des eaux du Rhône, le Clignon reste un modeste affluent de l’Ourcq. Cette balade dans un paysage vallonné et varié permet de découvrir le château et l’église dominant Gandelu, village qui a donné un roi à la France (Charles X), ainsi que d’anciens moulins dont l’un a conservé sa roue.

English :

Even when enlarged from the waters of the Rhône, the Clignon remains a modest tributary of the Ourcq. This stroll in a hilly and varied landscape allows you to discover the castle and the church overlooking Gandelu, the village that gave a king to France (Charles X), as well as old mills, one of which has kept its wheel.

Deutsch :

Selbst mit dem Wasser der Rhône ist der Clignon ein bescheidener Nebenfluss des Ourcq. Auf dieser Wanderung durch eine hügelige und abwechslungsreiche Landschaft können Sie das Schloss und die Kirche über Gandelu entdecken, einem Dorf, das Frankreich einen König (Karl X.) bescherte, sowie alte Mühlen, von denen eine noch ihr Rad hat.

Italiano :

Anche quando si gonfia con le acque del Rodano, il Clignon rimane un modesto affluente dell’Ourcq. Questa passeggiata in un paesaggio collinare e vario permette di scoprire il castello e la chiesa che dominano Gandelu, un villaggio che ha dato un re alla Francia (Carlo X), nonché antichi mulini, uno dei quali ha conservato la sua ruota.

Español :

Incluso cuando se hincha con el agua del Ródano, el Clignon sigue siendo un modesto afluente del Ourcq. Este paseo en un paisaje accidentado y variado permite descubrir el castillo y la iglesia que dominan Gandelu, pueblo que dio un rey a Francia (Carlos X), así como antiguos molinos, uno de los cuales conserva su rueda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-29 par Agence Aisne Tourisme