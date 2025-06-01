Moulins et tanneries de la Laize Fresney-le-Puceux Calvados

Moulins et tanneries de la Laize Fresney-le-Puceux Calvados vendredi 1 août 2025.

Moulins et tanneries de la Laize

Moulins et tanneries de la Laize Pont de Fresney le Puceaux 14680 Fresney-le-Puceux Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 6500.0 Tarif :

Moulins et Tanneries de la Laize

La vallée de la Laize conserve les traces d’une riche passé artisanal et industriel. Sur 12km, entre Gouvix et Clinchamps, s’étiraient moulins, tanneries et carrières. L’eau de la Laize donnait de l’énergie aux moulins et servait au lavage des peaux. A proximité, se trouvaient des ressources céréales et colza de la plaine, écorces de chêne de la forêt de Cinglais.

http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45

English : Moulins et tanneries de la Laize

Laize mills and tanneries

The Laize valley still bears the traces of a rich artisanal and industrial past. For 12km, between Gouvix and Clinchamps, mills, tanneries and quarries stretched. Water from the Laize provided power for the mills and was used to wash hides. Nearby resources included cereals and rapeseed from the plain, and oak bark from the Cinglais forest.

Deutsch :

Mühlen und Gerbereien an der Laize

Das Tal der Laize bewahrt die Spuren einer reichen handwerklichen und industriellen Vergangenheit. Zwischen Gouvix und Clinchamps erstreckten sich auf 12 km Mühlen, Gerbereien und Steinbrüche. Das Wasser der Laize versorgte die Mühlen mit Energie und diente zum Waschen der Häute. In der Nähe befanden sich Ressourcen: Getreide und Raps aus der Ebene, Eichenrinde aus dem Wald von Cinglais.

Italiano :

Mulini e concerie di Laize

La valle di Laize è testimone di una ricca storia di artigianato e industria. Tra Gouvix e Clinchamps, mulini, concerie e cave si estendevano per 12 km. L’acqua della Laize forniva energia ai mulini e veniva utilizzata per lavare le pelli. Le risorse vicine comprendevano cereali e colza dalla pianura e corteccia di quercia dalla foresta di Cinglais.

Español :

Molinos y curtidurías de Laize

El valle del Laize es testigo de una rica historia artesanal e industrial. Entre Gouvix y Clinchamps, molinos, curtidurías y canteras se extienden a lo largo de 12 km. El agua del Laize proporcionaba energía a los molinos y se utilizaba para lavar las pieles. Los recursos cercanos incluían cereales y colza de la llanura, y corteza de roble del bosque de Cinglais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme