Moûtiers Val Thorens Moûtiers Savoie

Moûtiers Val Thorens Moûtiers Savoie vendredi 1 août 2025.

Moûtiers Val Thorens

Moûtiers Val Thorens Place des Victoires 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire au départ de Moûtiers mène à la plus haute station d’Europe !

Une boucle sportive passant par Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville, les Menuires avant l’arrivée à Val Thorens et retour par Saint-Jean-de-Belleville.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Moûtiers Val Thorens

This route from Moûtiers leads to Europe’s highest ski resort!

A sporty loop passing through Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires before arriving in Val Thorens and returning via Saint-Jean-de-Belleville.

Deutsch :

Diese Route führt von Moûtiers aus zum höchstgelegenen Skigebiet Europas!

Eine sportliche Rundtour über Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires vor der Ankunft in Val Thorens und zurück über Saint-Jean-de-Belleville.

Italiano :

Questo itinerario da Moûtiers conduce alla stazione più alta d’Europa!

Un anello sportivo che tocca Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville e Les Menuires prima di arrivare in Val Thorens e tornare via Saint-Jean-de-Belleville.

Español :

Esta ruta desde Moûtiers conduce a la estación más alta de Europa

Un bucle deportivo que pasa por Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville y Les Menuires antes de llegar a Val Thorens y regresar por Saint-Jean-de-Belleville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme