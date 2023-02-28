Moûtiers Val Thorens Moûtiers Savoie
Moûtiers Val Thorens Moûtiers Savoie vendredi 1 août 2025.
Moûtiers Val Thorens
Moûtiers Val Thorens Place des Victoires 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Cet itinéraire au départ de Moûtiers mène à la plus haute station d’Europe !
Une boucle sportive passant par Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville, les Menuires avant l’arrivée à Val Thorens et retour par Saint-Jean-de-Belleville.
English : Moûtiers Val Thorens
This route from Moûtiers leads to Europe’s highest ski resort!
A sporty loop passing through Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires before arriving in Val Thorens and returning via Saint-Jean-de-Belleville.
Deutsch :
Diese Route führt von Moûtiers aus zum höchstgelegenen Skigebiet Europas!
Eine sportliche Rundtour über Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires vor der Ankunft in Val Thorens und zurück über Saint-Jean-de-Belleville.
Italiano :
Questo itinerario da Moûtiers conduce alla stazione più alta d’Europa!
Un anello sportivo che tocca Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville e Les Menuires prima di arrivare in Val Thorens e tornare via Saint-Jean-de-Belleville.
Español :
Esta ruta desde Moûtiers conduce a la estación más alta de Europa
Un bucle deportivo que pasa por Saint-Laurent-de-la-Côte, Saint-Martin-de-Belleville y Les Menuires antes de llegar a Val Thorens y regresar por Saint-Jean-de-Belleville.
