Mur archéologique Trigance Var

Mur archéologique

Mur archéologique Hôtel de Ville 83840 Trigance Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le mur archéologique est composé de panneaux qui retracent l’histoire et les différentes périodes occupations humaines de la vallée du Jabron, au travers de l’évolution de ses paysages et des découvertes scientifiques.

English : Archaeological wall

The archaeological wall is composed of panels that retrace the history and different periods of human occupation of the Jabron Valley, through the evolution of its landscapes and scientific discoveries.

Deutsch :

Die archäologische Mauer besteht aus Tafeln, die die Geschichte und die verschiedenen Perioden menschlicher Besiedlung des Jabron-Tals anhand der Entwicklung seiner Landschaften und wissenschaftlicher Entdeckungen nachzeichnen.

Italiano :

La parete archeologica è costituita da pannelli che ripercorrono la storia e i diversi periodi di occupazione umana della valle dello Jabron, attraverso l’evoluzione dei suoi paesaggi e le scoperte scientifiche.

Español :

El muro arqueológico está formado por paneles que recorren la historia y los diferentes periodos de ocupación humana del valle del Jabrón, a través de la evolución de sus paisajes y los descubrimientos científicos.

