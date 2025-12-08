Mur-Mur(es) de pierres Laval-le-Prieuré Doubs

Mur-Mur(es) de pierres A pieds Difficulté moyenne

Mur-Mur(es) de pierres Les Cerneux, Laval-le-Prieuré 25210 Laval-le-Prieuré Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1690.0 Tarif :

S’évader entre 4 murs.

Austères, lugubres, synonymes de frontières

Certains murs sont tristement célèbres …

Ici dans le massif jurassien, tout le contraire !

Nos murs en pierres, on doit en être fier…

English :

Escape between 4 walls.

Austere, gloomy, synonymous with borders

Some walls are infamous…

Here in the Jura mountains, the opposite is true!

Our stone walls are something to be proud of…

Deutsch :

In vier Wänden dem Alltag entfliehen.

Streng, düster, ein Synonym für Grenzen

Manche Mauern sind berüchtigt …

Hier im Juramassiv ist das Gegenteil der Fall!

Unsere Steinmauern, auf die wir stolz sein können …

Italiano :

Fuga tra 4 pareti.

Austero, cupo, sinonimo di confine

Alcuni muri sono infami…

Qui, nelle montagne del Giura, è vero il contrario!

I nostri muri di pietra sono qualcosa di cui andare fieri…

Español :

Escapar entre 4 paredes.

Austero, sombrío, sinónimo de fronteras

Algunos muros son infames…

Aquí, en el Jura, ocurre todo lo contrario

Nuestros muros de piedra son motivo de orgullo…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data