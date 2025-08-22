Murets d’art Serre Antoine Mornans Drôme

Murets d’art Serre Antoine

Murets d’art Serre Antoine 26460 Mornans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Murets d’Art est un chemin artistique, environnemental et international entre la France (Saoû) et l’Espagne (Sierra de Guara). Le chemin Muret d’Art se trouve sur le circuit de randonnée pédestre Serre Antoine .

https://muretsdart.wordpress.com/ +33 6 59 23 14 82

English :

Murets d’Art is an artistic, environmental and international trail between France (Saoû) and Spain (Sierra de Guara). The Muret d’Art trail is part of the Serre Antoine hiking circuit.

Deutsch :

Murets d’Art ist ein Kunst-, Umwelt- und internationaler Wanderweg zwischen Frankreich (Saoû) und Spanien (Sierra de Guara). Der Weg Muret d’Art befindet sich auf dem Wanderweg Serre Antoine .

Italiano :

Murets d’Art è un percorso artistico, ambientale e internazionale tra Francia (Saoû) e Spagna (Sierra de Guara). Il sentiero Muret d’Art si trova sul percorso escursionistico Serre Antoine .

Español :

Murets d’Art es un camino artístico, medioambiental e internacional entre Francia (Saoû) y España (Sierra de Guara). El sendero Muret d’Art se encuentra en la ruta de senderismo Serre Antoine .

