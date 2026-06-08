Musée maritime de Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Musée maritime de Tatihou Enfants

Musée maritime de Tatihou BP 3 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Manche Normandie

Durée : Distance : Tarif :

Le musée maritime a été construit pour conserver et valoriser le mobilier archéologique des épaves de la Bataille de la Hougue (1692). Ses collections se sont depuis élargies aux domaines de l’ethnologie, de l’histoire de la vie littorale (Côtes de…

https://tatihou.manche.fr/ +33 2 14 29 03 30

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English : Musée maritime de Tatihou

The museum preserves and interprets for the public a collection of archaeological pieces from the wrecks of the Battle of La Hougue (1692), objects from the bronze age, ethnology and history of coastal life in Lower Normandy, and fine marine art…

Deutsch :

Das Schifffahrtsmuseum wurde errichtet, um das archäologische Mobiliar der Wracks der Schlacht von La Hougue (1692) aufzubewahren und aufzuwerten. Seine Sammlungen haben sich seitdem auf die Bereiche Ethnologie, Geschichte des Küstenlebens (Côtes de…

Italiano :

Il museo marittimo è stato costruito per conservare e promuovere il materiale archeologico proveniente dai relitti della battaglia di La Hougue (1692). Le sue collezioni si sono poi estese ai campi dell’etnologia, della storia della vita costiera (Côtes de…

Español :

El museo marítimo se construyó para conservar y promocionar el material arqueológico de los pecios de la batalla de La Hougue (1692). Sus colecciones se han ampliado desde entonces a los campos de la etnología, la historia de la vida costera (Côtes de…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-12 par Normandie Tourisme