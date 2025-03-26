N°04 Les Chemins de la Mémoire Circuit n°2 Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Sur les hauteurs du Val d’Argent, entre le Col des Bagenelles et la Chaume de Lusse, l’histoire a laissé son empreinte. Témoins des combats de la Grande Guerre, ces sentiers dévoilent des vestiges remarquables. Partez sur les traces du passé à travers deux randonnées immersives, proposées également par le Pays d’Art et d’Histoire lors des sorties estivales.

On the heights of the Val d’Argent, between Col des Bagenelles and Chaume de Lusse, history has left its mark. Witness to the fighting of the Great War, these trails reveal remarkable relics. Follow in the footsteps of the past on two immersive hikes, also offered by the Pays d’Art et d’Histoire during summer outings.

Auf den Höhen des Val d’Argent, zwischen dem Col des Bagenelles und dem Chaume de Lusse, hat die Geschichte ihre Spuren hinterlassen. Diese Pfade sind Zeugen der Kämpfe des Ersten Weltkriegs und offenbaren bemerkenswerte Überreste. Begeben Sie sich auf die Spuren der Vergangenheit auf zwei immersiven Wanderungen, die auch vom Pays d’Art et d’Histoire im Rahmen der Sommerausflüge angeboten werden.

La storia ha lasciato il segno sulle alture della Val d’Argent, tra il Col des Bagenelles e la Chaume de Lusse. Questi sentieri testimoniano i combattimenti della Grande Guerra e rivelano alcuni notevoli cimeli. Seguite le orme del passato in due passeggiate immersive, proposte anche dal Pays d’Art et d’Histoire durante le sue uscite estive.

La historia ha dejado su huella en las alturas del Val d’Argent, entre el Col des Bagenelles y el Chaume de Lusse. Estos senderos son testigos de los combates de la Gran Guerra y revelan algunas reliquias notables. Siga las huellas del pasado en dos paseos inmersivos, propuestos también por el Pays d’Art et d’Histoire durante sus salidas estivales.

