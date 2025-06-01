N1 Lac de la Chambre Départ Méribel Les Allues Savoie

N1 Lac de la Chambre Départ Méribel Les Allues Savoie vendredi 1 août 2025.

N1 Lac de la Chambre Départ Méribel

N1 Lac de la Chambre Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une grande randonnée depuis le sommet de la télécabine et télésiège de Tougnète. Marchez sur les crêtes jusqu’au Mont de la Chambre en passant par le Mont de la Challe et Roc des 3 Marches. Retour par Plan des mains, Mures Rouges et le plateau de Tueda.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : N1 Lac de la Chambre from Méribel

A great hike from the top of the Tougnète cable car and chairlift. Walk along the ridges to Mont de la Chambre via Mont de la Challe and Roc des 3 Marches. Return via Plan des mains, Mures Rouges and the Tueda plateau.

Deutsch :

Eine große Wanderung vom Gipfel der Seilbahn und des Sessellifts von Tougnète aus. Wandern Sie über die Bergkämme bis zum Mont de la Chambre, vorbei am Mont de la Challe und Roc des 3 Marches. Zurück geht es über Plan des mains, Mures Rouges und das Plateau de Tueda.

Italiano :

Una bella escursione dalla cima della cabinovia e della seggiovia della Tougnète. Si cammina lungo le creste fino al Mont de la Chambre passando per il Mont de la Challe e il Roc des 3 Marches. Ritorno attraverso Plan des mains, Mures Rouges e l’altopiano di Tueda.

Español :

Una gran excursión desde lo alto del telecabina y telesilla de Tougnète. Paseo por las crestas hasta el Mont de la Chambre, pasando por el Mont de la Challe y el Roc des 3 Marches. Regreso por Plan des mains, Mures Rouges y la meseta de Tueda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme