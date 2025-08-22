N°11 VTT Contreforts de la Loubière Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

N°11 VTT Contreforts de la Loubière

N°11 VTT Contreforts de la Loubière 12400 Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une montée raide… et une descente exaltante ! De chemins en hameaux, sillonnez les contreforts du plateau de la Loubière, superbe relief entre la vallée de la Sorgues et le Rougier camarésien.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : N°11 Foothills of the Loubière

A steep climb… and an exhilarating descent ! From paths to hamlets, wander through the foothills of the Loubière plateau, a superb landscape between the Sorgues valley and the Rougier of Camarès.

Deutsch :

Ein steiler Aufstieg? und ein aufregender Abstieg! Von Weg zu Weg durchqueren Sie die Ausläufer des Plateaus von La Loubière, einem wunderschönen Relief zwischen dem Sorgues-Tal und dem Rougier Camarésien.

Italiano :

Una salita ripida e una discesa esaltante! Dai sentieri alle frazioni, si attraversano i contrafforti dell’altopiano della Loubière, superbo rilievo tra la valle di Sorgues e il Rougier camarésien.

Español : N°11 Contrafuertes de la Loubière

¡Una subida empinada… y un descenso emocionante! De senderos a caseríos, recorra los contrafuertes de la meseta de la Loubière, un magnífico relieve entre el valle de la Sorgues y el Rougier de Camarès.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron