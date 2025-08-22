N°12 VTT Le circuit des Châteaux Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

N°12 VTT Le circuit des Châteaux Saint-Rome-de-Cernon Occitanie

N°12 VTT Le circuit des Châteaux Saint-Rome-de-Cernon Aveyron vendredi 1 mai 2026.

N°12 VTT Le circuit des Châteaux

N°12 VTT Le circuit des Châteaux 12490 Saint-Rome-de-Cernon Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours qui alterne terrains souples et sentiers caillouteux, chemins ludiques et passages techniques. Il faut bien ça pour aller à l’assaut des châteaux du Saint-Affricain !

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr   +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : N°12 The Castles circuit

A route alternating soft terrain and rocky trails, playful paths and technical sections. All of this is needed to tackle the castles of the Saint-Affrique region!

Deutsch :

Eine Strecke, auf der sich weiches Gelände und steinige Pfade, verspielte Wege und technische Passagen abwechseln. Das braucht man, um die Schlösser des Saint-Affricain zu stürmen!

Italiano :

Un percorso che alterna terreni morbidi e sentieri sassosi, sentieri divertenti e tratti tecnici. Proprio quello che ci vuole per affrontare i castelli della regione di Saint-Affricain!

Español : N°12 El circuito de los Castillos

Un recorrido que alterna terrenos blandos y senderos rocosos, caminos divertidos y tramos técnicos. ¡Todo esto es necesario para conquistar los castillos del Saint-Affricain!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron