N°12 VTT Le circuit des Châteaux Saint-Rome-de-Cernon Aveyron
N°12 VTT Le circuit des Châteaux 12490 Saint-Rome-de-Cernon Aveyron Occitanie
Un parcours qui alterne terrains souples et sentiers caillouteux, chemins ludiques et passages techniques. Il faut bien ça pour aller à l’assaut des châteaux du Saint-Affricain !
http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00
English : N°12 The Castles circuit
A route alternating soft terrain and rocky trails, playful paths and technical sections. All of this is needed to tackle the castles of the Saint-Affrique region!
Deutsch :
Eine Strecke, auf der sich weiches Gelände und steinige Pfade, verspielte Wege und technische Passagen abwechseln. Das braucht man, um die Schlösser des Saint-Affricain zu stürmen!
Italiano :
Un percorso che alterna terreni morbidi e sentieri sassosi, sentieri divertenti e tratti tecnici. Proprio quello che ci vuole per affrontare i castelli della regione di Saint-Affricain!
Español : N°12 El circuito de los Castillos
Un recorrido que alterna terrenos blandos y senderos rocosos, caminos divertidos y tramos técnicos. ¡Todo esto es necesario para conquistar los castillos del Saint-Affricain!
