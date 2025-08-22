N°13 VTT Plaisir de ralentir Saint-Affrique Aveyron

N°13 VTT Plaisir de ralentir

N°13 VTT Plaisir de ralentir 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Tous les voyants sont au vert pour les vététistes en herbe avec ce parcours accessible à tous dans un paysage ombragé, véritable promenade de santé au cœur de l’avant-causse saint-affricain

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : N°13 The pleasure of slowing down

All systems go for budding mountain bikers on this route accessible to everyone, set in a shaded landscape—a true wellness ride in the heart of the Saint-Affrique foothill causses.

Deutsch :

Diese für alle zugängliche Strecke in einer schattigen Landschaft ist für angehende Mountainbiker ein echter Gesundheitsspaziergang im Herzen der Vorkausa von Saint-Affricain

Italiano :

Tutti i segnali sono verdi per gli appassionati di mountain bike in erba con questo percorso accessibile a tutti, in un paesaggio ombreggiato, una vera e propria passeggiata di salute nel cuore dell’avampaese di Saint-African

Español : N°13 Placer de reducir la velocidad

Todos los indicadores están en verde para los ciclistas novatos en este recorrido accesible a todos, en un paisaje sombreado, una auténtica paseo saludable en el corazón de los causse periféricos de Saint-Affrique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron