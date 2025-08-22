N°15 VTT Panoramas caussenards Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron

N°15 VTT Panoramas caussenards

N°15 VTT Panoramas caussenards 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron Occitanie

Hors du temps et des sentiers battus, une escapade de difficulté moyenne sur un plateau méconnu, le causse de Nissac, jalonnée par un patrimoine médiéval et agropastoral de toute beauté

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

English : N°15 Panoramas of the Causses

Off the beaten path and out of time, a moderately challenging getaway on the little-known Nissac plateau, dotted with stunning medieval and agropastoral heritage.

Deutsch :

Außerhalb der Zeit und der ausgetretenen Pfade, ein Ausflug mittleren Schwierigkeitsgrades auf ein unbekanntes Plateau, die Causse de Nissac, gesäumt von einem mittelalterlichen und agropastoralen Erbe von großer Schönheit

Italiano :

Lontano dal tempo e dai sentieri battuti, questa escursione di media difficoltà su un altopiano poco conosciuto, la causse de Nissac, è costellata da un bel patrimonio medievale e agro-pastorale

Español : Nº15 Panoramas de los Causses

Fuera del tiempo y de los caminos habituales, una escapada de dificultad media por la poco conocida meseta de Nissac, salpicada de un patrimonio medieval y agropastoral de gran belleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron