N°16 VTT Montagnes russes grandeur nature Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron

N°16 VTT Montagnes russes grandeur nature

N°16 VTT Montagnes russes grandeur nature 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron Occitanie

Entre le causse pastoral de Nissac et le majestueux plateau de la Loubière, un circuit réservé aux vététistes aguerris en quête de dépassement physique… et d’horizons paysagers inoubliables

English : N°16 Life-size roller coaster

Between the pastoral Causse de Nissac and the majestic Plateau de la Loubière lies a trail reserved for seasoned mountain bikers seeking physical challenge… and unforgettable landscapes.

Deutsch :

Zwischen der pastoralen Causse de Nissac und dem majestätischen Plateau de la Loubière ist diese Strecke nur für erfahrene Mountainbiker geeignet, die auf der Suche nach körperlicher Herausforderung und unvergesslichen landschaftlichen Horizonten sind

Italiano :

Tra la pastorale Causse de Nissac e il maestoso Plateau de la Loubière, questo percorso è riservato a mountain biker esperti che vogliono superare i propri limiti fisici e ammirare paesaggi indimenticabili

Español : Nº16 Montaña rusa a tamaño real

Entre el paisaje pastoral del Causse de Nissac y la majestuosa meseta de la Loubière se extiende un circuito reservado a los ciclistas de montaña experimentados que buscan superarse físicamente… y disfrutar de horizontes paisajísticos inolvidables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron