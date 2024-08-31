N°17 VTT Le Colorado aveyronnais Vabres-l’Abbaye Aveyron

N°17 VTT Le Colorado aveyronnais Vabres-l’Abbaye Aveyron vendredi 1 août 2025.

N°17 VTT Le Colorado aveyronnais

N°17 VTT Le Colorado aveyronnais 12400 Vabres-l’Abbaye Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Vabres-l’Abbaye vous accueille pour une escapade ludique et dynamique dans la plaine vallonnée du Dourdou, paysage de terres rouges, sous le regard bienveillant de deux statues-menhirs

English : N°17 The Aveyron Colorado

Vabres-l’Abbaye welcomes you for a fun and dynamic escapade on the rolling Dourdou plain, a landscape of red earth, under the benevolent gaze of two menhir statues.

Deutsch :

Vabres-l?Abbaye empfängt Sie zu einem spielerischen und dynamischen Ausflug in die hügelige Ebene des Dourdou, einer Landschaft aus roter Erde, unter dem wohlwollenden Blick von zwei Menhir-Statuen

Italiano :

Vabres-l’Abbaye vi accoglie per una fuga divertente e dinamica nella pianura di Dourdou, un paesaggio di terra rossa, sotto lo sguardo benevolo di due statue di menhir

Español :

Vabres-l’Abbaye le da la bienvenida para una escapada divertida y dinámica en la ondulada llanura del Dourdou, un paisaje de tierra roja, bajo la benévola mirada de dos estatuas menhires

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-31 par ADT Aveyron