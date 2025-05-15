N°19 Le Tour du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
vendredi 1 août 2025.
N°19 Le Tour du Val d’Argent
68160 Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Grand Est
Durée : 800 Distance : 58100.0 Tarif :
Vos efforts seront récompensés par la variété des paysages et des points de vue tantôt vers le Val d’Argent et les vallées avoisinantes, tantôt vers la plaine d’Alsace, la Forêt Noire et même les Alpes.
http://www.valdargent-tourisme.fr/ +33 3 89 58 80 50
English :
Your efforts will be rewarded by the variety of landscapes and viewpoints, sometimes towards the Val d’Argent and the neighbouring valleys, sometimes towards the Alsace plain, the Black Forest and even the Alps.
Deutsch :
Ihre Anstrengungen werden durch die Vielfalt der Landschaften und Aussichtspunkte belohnt, mal mit Blick auf das Val d’Argent und die umliegenden Täler, mal mit Blick auf die elsässische Ebene, den Schwarzwald und sogar die Alpen.
Italiano :
I vostri sforzi saranno ricompensati dalla varietà di paesaggi e punti di vista, a volte verso la Val d’Argent e le valli vicine, a volte verso la pianura alsaziana, la Foresta Nera e persino le Alpi.
Español :
Sus esfuerzos se verán recompensados por la variedad de paisajes y miradores, a veces hacia el Val d’Argent y los valles vecinos, a veces hacia la llanura alsaciana, la Selva Negra e incluso los Alpes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Système d’informations touristique Alsace