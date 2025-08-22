N2 Tour des Lacs Départ Méribel-Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton N2 Tour des Lacs Départ Méribel-Mottaret

Sentier piéton N2 Tour des Lacs Départ Méribel-Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une grande boucle de 20 km entre les lacs d’altitude Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre et Lac de Tueda.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : N2 Tour of the Lakes from Méribel-Mottaret

A long loop of 20 km between the high altitude lakes: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre and Lac de Tueda.

Deutsch :

Ein großer Rundweg von 20 km zwischen den hochgelegenen Seen: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre und Lac de Tueda.

Italiano :

Un anello di 20 km tra i laghi d’alta quota: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre e Lac de Tueda.

Español :

Un bucle de 20 km entre los lagos de gran altitud: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre y Lac de Tueda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme