N2 Tour des Lacs Départ Méribel-Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton N2 Tour des Lacs Départ Méribel-Mottaret
Sentier piéton N2 Tour des Lacs Départ Méribel-Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une grande boucle de 20 km entre les lacs d’altitude Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre et Lac de Tueda.
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : N2 Tour of the Lakes from Méribel-Mottaret
A long loop of 20 km between the high altitude lakes: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre and Lac de Tueda.
Deutsch :
Ein großer Rundweg von 20 km zwischen den hochgelegenen Seen: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre und Lac de Tueda.
Italiano :
Un anello di 20 km tra i laghi d’alta quota: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre e Lac de Tueda.
Español :
Un bucle de 20 km entre los lagos de gran altitud: Lac des fées, Lac du Vallon, Lac du Borgne, Lac de la Chambre y Lac de Tueda.
