N°41 Chemin de Pirait Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

N°41 Chemin de Pirait Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

N°41 Chemin de Pirait A pieds Difficulté moyenne

N°41 Chemin de Pirait Place de l’ancien lavoir au-dessus de la scierie 64490 Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

Bien que beaucoup de randonneurs préfèrent les circuits en boucle, le Chemin de Pirait est une randonnée aux multiples panoramas. En grande partie à découvert, le marcheur profite de la vue dans les deux sens. Attention ce sentier est partagé avec les cyclistes, qui eux descendent.

English : N°41 Chemin de Pirait

Although many hikers prefer loops, the Chemin de Pirait is a hike with multiple panoramas. It is mainly open so hikers can enjoy views in both directions. Warning: you share this path with cyclists on their way down.

Deutsch : N°41 Chemin de Pirait

Obwohl viele Wanderer Rundwege bevorzugen, ist der Chemin de Pirait eine Wanderung mit vielen Panoramablicken. Da er größtenteils offen ist, genießt der Wanderer die Aussicht in beide Richtungen. Achtung: Dieser Weg wird mit Radfahrern geteilt, die ihrerseits bergab fahren.

Italiano :

Anche se molti escursionisti preferiscono i percorsi ad anello, il Chemin de Pirait è un’escursione con molti panorami. La maggior parte del sentiero è aperta e l’escursionista può godersi il panorama in entrambe le direzioni. Attenzione: questo sentiero è condiviso con i ciclisti, che lo percorrono in discesa.

Español : N°41 Chemin de Pirait

Aunque muchos excursionistas prefieren los circuitos en bucle, Le Chemin de Pirait es una ruta con panoramas múltiples. Estando la mayor parte del tiempo al descubierto, se puede disfrutar de las vistas en los dos sentidos. Atención: este sendero es compartido con los ciclistas, que vienen bajando.

