N°5 VTT Causse de Nissac Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron

N°5 VTT Causse de Nissac 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron Occitanie

De jasses en buissières et en hameaux, une exploration des avant-causses, paysage façonné par la tradition agropastorale, avec vues superbes sur les vallées de la Sorgues et du Verzolet.

From sheepfolds to shrub-lined paths and hamlets, an exploration of the lower plateaus, a landscape shaped by agro-pastoral tradition, with superb views over the Sorgues and Verzolet valleys.

Von Jasses zu Buissières und Weilern, eine Erkundung der Avant-Causses, einer durch die Tradition der Agropastoral geformten Landschaft, mit herrlichen Ausblicken auf die Täler der Sorgues und des Verzolet.

Dalle jasses alle buissières e ai borghi, esplorate le avant-causses, un paesaggio plasmato dalla tradizione agropastorale, con viste superbe sulle valli di Sorgues e Verzolet.

De corrales a senderos entre arbustos y aldeas, una exploración de los ante-altiplanos, un paisaje modelado por la tradición agropastoral, con vistas magníficas sobre los valles del Sorgues y del Verzolet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron