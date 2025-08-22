N°5 VTT Causse de Nissac Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron
N°5 VTT Causse de Nissac
N°5 VTT Causse de Nissac 12250 Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron Occitanie
De jasses en buissières et en hameaux, une exploration des avant-causses, paysage façonné par la tradition agropastorale, avec vues superbes sur les vallées de la Sorgues et du Verzolet.
http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00
English : N°5 Causse de Nissac
From sheepfolds to shrub-lined paths and hamlets, an exploration of the lower plateaus, a landscape shaped by agro-pastoral tradition, with superb views over the Sorgues and Verzolet valleys.
Deutsch :
Von Jasses zu Buissières und Weilern, eine Erkundung der Avant-Causses, einer durch die Tradition der Agropastoral geformten Landschaft, mit herrlichen Ausblicken auf die Täler der Sorgues und des Verzolet.
Italiano :
Dalle jasses alle buissières e ai borghi, esplorate le avant-causses, un paesaggio plasmato dalla tradizione agropastorale, con viste superbe sulle valli di Sorgues e Verzolet.
Español : N°5 Causse de Nissac
De corrales a senderos entre arbustos y aldeas, una exploración de los ante-altiplanos, un paisaje modelado por la tradición agropastoral, con vistas magníficas sobre los valles del Sorgues y del Verzolet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron