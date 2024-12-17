N°50 Plateau de Sanchèse Lescun Pyrénées-Atlantiques

N°50 Plateau de Sanchèse Lescun Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

N°50 Plateau de Sanchèse A pieds Très facile

N°50 Plateau de Sanchèse Parking d’Anapia 64490 Lescun Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Cette promenade va ravir toute la famille ! Le cadre somptueux du plateau de Sanchèse est un enchantement pour la découverte du milieu montagnard. Cascade, ruisseau et animaux en liberté se trouvent au centre d’un cirque, barré d’un coté de forêts et falaises, et ouvert de l’autre sur la vallée.

Très facile

English : N°50 Plateau de Sanchèse

The whole family will love this hike! The stunning Sanchèse Plateau is wonderful for exploring the mountain setting. Waterfall, streams and animals roaming free in the centre of a cirque surrounded by forests and cliffs on one side and open to the valley on the other.

Deutsch : N°50 Plateau de Sanchèse

Diese Wanderung wird die ganze Familie begeistern! Die prachtvolle Umgebung des Plateaus von Sanchèse ist ein zauberhafter Ort, um die Bergwelt zu entdecken. Wasserfall, Bach und frei lebende Tiere befinden sich im Zentrum eines Zirkus, der auf der einen Seite von Wäldern und Klippen umgeben ist und sich auf der anderen Seite zum Tal hin öffnet.

Italiano :

Questa passeggiata farà la gioia di tutta la famiglia! La sontuosa cornice dell’altopiano della Sanchese è un luogo incantevole per scoprire l’ambiente montano. Una cascata, un ruscello e animali in libertà sono al centro di un circo, delimitato da un lato da foreste e scogliere e aperto dall’altro verso la valle.

Español : N°50 Plateau de Sanchèse

Este paseo hará las delicias de toda la familia El suntuoso marco de la meseta de Sanchèse es una forma encantadora de descubrir el entorno montañoso. Cascadas, arroyos y animales en libertad se encuentran en el centro de un circo bordeado, por un lado, de bosques y acantilados y, por el otro, abierto al valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine