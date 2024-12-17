N°53 Col de Pétragème Lescun Pyrénées-Atlantiques

Quoi de plus grandiose que d’évoluer sous les aiguilles d’Ansabère, où le monde pastoral et la haute montagne se cottoyent. Cette randonnée d’envergure doit sa difficulté à la distance et le pierrier final raide et glissant. Mais quel spectacle !

English : N°53 Col de Pétragème

What could be more grandiose than to evolve under the aiguilles d’Ansabère, where the pastoral world and the high mountains rub shoulders. This major hike owes its difficulty to the distance and the steep and slippery final scree. But what a spectacle!

Deutsch : N°53 Col de Pétragème

Was könnte grandioser sein, als sich unter den Ansabère-Nadeln zu bewegen, wo die Welt der Hirten und des Hochgebirges nebeneinander liegen. Diese große Wanderung ist aufgrund der Entfernung und des steilen und rutschigen Gerölls am Ende schwierig. Aber was für ein Spektakel!

Italiano :

Cosa c’è di più grandioso che evolvere sotto gli aghi dell’Ansabère, dove il mondo pastorale e l’alta montagna si incontrano. Questa lunga escursione è difficile a causa della distanza e del ripido e scivoloso ghiaione finale. Ma che spettacolo!

Español : N°53 Col de Pétragème

Nada mejor que avanzar bajo Les Aiguilles d’Ansabère, donde convergen el mundo pastoril y la alta montaña. La dificultad de esta ruta de envergadura reside en la distancia y en el pedregoso final duro y resbaladizo. ¡Pero qué espectáculo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine