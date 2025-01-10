N°54 Col de Pau Lescun Pyrénées-Atlantiques

vendredi 1 août 2025.

N°54 Col de Pau A pieds Difficile

N°54 Col de Pau Camping du Lauzart 64490 Lescun Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 22000.0

Il est long le chemin du Col de Pau, mais quel voyage ! En partant du cirque de Lescun, la balade traverse tous les étages prairies, forêt de hêtres et estives. Au fil de la montée, les paysages se dévoilent, de plus en plus grandioses. Le minéral s’entremêle au végétal et colorent la toile.

English : N°54 Col de Pau

The Chemin du Col de Pau may be long but what a ride! The trek starts from Lescun cirque and covers all the stages: meadows, beech forest and summer pastures. Increasingly grandiose landscapes appear as you gain ground. Mineral blends with plants and splashes the canvas with colour.

Deutsch : N°54 Col de Pau

Der Weg zum Col de Pau ist lang, aber was für eine Reise! Ausgehend vom Cirque de Lescun führt die Wanderung durch alle Etagen: Wiesen, Buchenwälder und Sommerweiden. Im Laufe des Aufstiegs enthüllen sich die Landschaften, die immer grandioser werden. Das Mineral vermischt sich mit der Vegetation und färbt die Leinwand.

Italiano :

La strada per il Col de Pau è lunga, ma che viaggio! Partendo dal circo di Lescun, la passeggiata attraversa tutti i livelli: prati, faggete e pascoli di montagna. Man mano che si sale, i paesaggi si rivelano sempre più grandiosi. Il minerale si mescola alla vegetazione e colora la tela.

Español : N°54 Col de Pau

Es un largo camino hasta el Col de Pau, ¡pero qué viaje! Partiendo del circo de Lescun, el paseo te lleva por todos los niveles: prados, hayedos y pastos de montaña. A medida que asciendes, los paisajes se van revelando, cada vez más grandiosos. El mineral se entremezcla con la vegetación y colorea el lienzo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine