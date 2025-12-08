N°56 Granges de Cette Cette-Eygun Pyrénées-Atlantiques

N°56 Granges de Cette A pieds Facile

N°56 Granges de Cette Fronton de Cette 64490 Cette-Eygun Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5400.0 Tarif :

Cette petite boucle est pleine d’intérêt ! Au départ assez raide, la montée est bercée par le chant du torrent et celui des oiseaux. Le sentier dévoile au fur et à mesure des vues sur le massif de l’Anie. Les fleurs colorent ce parcours jusqu’à l’automne !

Facile

English : N°56 Granges de Cette

This little loop is full of interest! Initially quite steep, the climb is lulled by the song of the torrent and the birds. As you go along, the trail reveals views of the Anie massif. The trail is colorful with flowers until autumn!

Deutsch : N°56 Granges de Cette

Diese kleine Schleife hat es in sich! Am Anfang ist der Anstieg recht steil, doch dann wird man vom Gesang des Baches und der Vögel gewiegt. Der Weg enthüllt nach und nach Ausblicke auf das Massif de l’Anie. Die Blumen färben diesen Weg bis in den Herbst hinein!

Italiano :

Questo piccolo anello è pieno di interesse! All’inizio la salita è piuttosto ripida, ma il canto del torrente e degli uccelli culla il sonno. Man mano che si procede, il sentiero offre una vista sul massiccio delle Anie. I fiori colorano il percorso fino all’autunno!

Español : N°56 Granges de Cette

Este pequeño bucle está lleno de interés Inicialmente bastante empinado, la subida está amenizada por el sonido del torrente y el canto de los pájaros. A medida que se avanza, el sendero revela vistas del macizo de Anie. El sendero está lleno de flores hasta el otoño

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine