N°67 Refuge du Larry Urdos Pyrénées-Atlantiques

N°67 Refuge du Larry A pieds Difficile

N°67 Refuge du Larry 64490 Urdos Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11600.0 Tarif :

Avec son départ depuis les anciennes douanes d’Urdos, on découvre un vallon sauvage parcouru par ce bel itinéraire physique. Ici, bergers et brebis occupent ces vastes pâturages. L’ascension au refuge à 1724 m ponctue cette belle randonnée. ATTENTION refuge fermé temporairement.

Difficile

English : N°67 Refuge du Larry

Starting from the old customs of Urdos, this trail unveils a wild valley traversed by a beautiful and physically demanding route. Here, shepherds and sheep occupy these extensive pastures. The ascent to the refuge at 1724 meters marks the highlight of this beautiful hike with an impressive panorama.

Deutsch : N°67 Refuge du Larry

Mit seinem Start am alten Zollhaus von Urdos entdeckt man ein wildes Tal, das von dieser schönen physischen Route durchquert wird. Hier leben Schäfer und Schafe auf den weitläufigen Weiden. Der Aufstieg zur Hütte auf 1724 m Höhe rundet diese schöne Wanderung mit einem herrlichen Panorama ab.

Italiano :

Partendo dall’antica dogana di Urdos, scoprirete una valle selvaggia attraversata da questo bellissimo percorso fisico. Qui, pastori e pecore occupano i vasti pascoli. La salita al rifugio a 1724 m segna la fine di questa bella escursione. ATTENZIONE: il rifugio è temporaneamente chiuso.

Español : N°67 Refuge du Larry

A partir de las antiguas aduanas de Urdos, este sendero revela un valle salvaje atravesado por un hermoso y físicamente exigente recorrido. Aquí, pastores y ovejas ocupan estos extensos pastizales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine