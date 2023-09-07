N°8 VTT Vallée du Verzolet Versols-et-Lapeyre Aveyron

N°8 VTT Vallée du Verzolet Versols-et-Lapeyre Aveyron vendredi 1 août 2025.

N°8 VTT Vallée du Verzolet

N°8 VTT Vallée du Verzolet Départ de Versols 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

Au coeur de la vallée du Verzolet, sur les deux rives du ruisseau, une escapade à la fois courte et technique, véritable partie de plaisir pour les vététistes familiers des terrains accidentés.

English : N°8 The Verzolet valley

This short and technical route offers to experienced mountain-bikers a beautiful ride and provides a great variety of terrain on both sides of the Versolet valley.

Deutsch :

Im Herzen des Verzolet-Tals, an beiden Ufern des Baches, bietet sich ein kurzer und zugleich technischer Ausflug an, ein wahres Vergnügen für Mountainbiker, die mit unebenem Gelände vertraut sind.

Italiano :

Nel cuore della valle del Verzolet, su entrambe le sponde del torrente, questo percorso breve e tecnico è una vera delizia per gli appassionati di mountain bike che hanno familiarità con i terreni accidentati.

Español :

En el corazón del valle de Verzolet, a ambas orillas del arroyo, una escapada a la vez corta y técnica, un auténtico placer para los ciclistas de montaña familiarizados con los terrenos accidentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-07 par ADT Aveyron