N°83 Sentier Karstique Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Unique en son genre et spectaculaire, cet itinéraire qui va de gouffre en gouffre est une porte ouverte sur le monde souterrain. Sur un sentier forestier et par des passerelles au-dessus des grottes, découvrez, le temps d’une balade familiale, l’insoupçonnable réseau de cavités sous vos pieds.

English : N°83 Sentier Karstique

This one-of-a-kind and spectacular trail from one chasm to the next unlocks the gateway to the underworld. Have a family outing on a forest path stepping onto bridges over chasms to experience the incredible network of cavities under your feet.

Deutsch : N°83 Sentier Karstique

Dieser in seiner Art einzigartige und spektakuläre Weg, der von Abgrund zu Abgrund führt, ist ein offenes Tor zur unterirdischen Welt. Auf einem Waldweg und über Stege oberhalb der Höhlen entdecken Sie während eines Familienspaziergangs das ungeahnte Höhlensystem unter Ihren Füßen.

Italiano :

Unico e spettacolare, questo itinerario che va di baratro in baratro è una porta aperta sul mondo sotterraneo. Su un sentiero forestale e attraverso passerelle sopra le grotte, scoprite l’insospettabile rete di grotte sotto i vostri piedi durante una passeggiata in famiglia.

Español : N°83 Sentier Karstique

Único en su especie, este espectacular itinerario que va de sima en sima es una puerta abierta al mundo subterráneo. Por un sendero forestal y pasarelas por encima de grutas, descubra durante un paseo familiar la imperceptible red de cavidades bajo sus pies.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine