N°86 Richette Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

N°86 Richette Aire de jeux pour enfants 64680 Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7600.0 Tarif :

Au pied des premiers remparts Pyrénéens, cette randonnée est une véritable invitation à la rêverie. Cette terre chargée d’histoire est en partie façonnée par la main de l’homme, la nature ayant aussi sculpté son œuvre comme en témoignent les méandres du Gave d’Ossau. Le chemin passe à travers landes

English : N°86 Richette

This hike at the bottom of the Pyrenean foothills is a real journey into wonderland. This land is packed with history, party sculpted by man and nature has also played its part as proven by the winding Ossau Stream. The path runs through moors.

Deutsch : N°86 Richette

Am Fuße der ersten Festungsmauern der Pyrenäen ist diese Wanderung eine wahre Einladung zum Träumen. Dieses geschichtsträchtige Land wurde zum Teil von Menschenhand geformt, aber auch die Natur hat ihr Werk geschaffen, wie die Windungen des Gave d’Ossau bezeugen. Der Weg führt durch Heidelandschaften

Italiano :

Ai piedi dei primi bastioni pirenaici, questa escursione è un vero e proprio invito a sognare. Questa terra ricca di storia è in parte plasmata dalla mano dell’uomo, ma anche la natura ha scolpito la sua opera, come dimostra il serpeggiante Gave d’Ossau. Il sentiero attraversa la brughiera

Español : N°86 Richette

Al pie de las primeras murallas de los Pirineos, este paseo invita a soñar despierto. Esta tierra cargada de historia ha sido modelada en parte por la mano del hombre, pero la naturaleza también ha esculpido su obra, como atestigua el serpenteante Gave d’Ossau. La ruta atraviesa páramos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine