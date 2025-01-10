N°92 Le Cambeillou Esquiule Pyrénées-Atlantiques

N°92 Le Cambeillou A pieds Difficile

N°92 Le Cambeillou Heguia Bou 64400 Esquiule Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Avec ses maisons aux volets rouges, des stèles discoïdales dans son cimetière et des noms de lieux à consonance basque Esquiule est un village basque en Béarn. Il est au départ d’une jolie balade qui conduit au sommet du Cambeillou. où la vue panoramique vous ouvre la porte du Pays Basque.

English : N°92 Le Cambeillou

With its houses featuring red shutters, discoid steles in its cemetery, and place names resonating with Basque heritage, Esquiule is a Basque village in Bearn. From here begins a beautiful hike that leads to the summit of Cambeillou, where the panoramic view opens the doors to the Basque Country.

Deutsch : N°92 Le Cambeillou

Esquiule ist ein baskisches Dorf im Béarn. Es befindet sich am Anfang einer schönen Wanderung, die zum Gipfel des Cambeillou führt. Von dort oben bietet sich Ihnen ein Blick auf die Berge und die Hügel des Piemonts, der das Tor zum Baskenland öffnet.

Italiano :

Con le sue case dalle pareti rosse, le lapidi discoidali nel cimitero e i toponimi dal suono basco, Esquiule è un villaggio basco del Béarn. Si trova all’inizio di una bella passeggiata che conduce alla cima di Cambeillou, dove la vista panoramica apre le porte ai Paesi Baschi.

Español : N°92 Le Cambeillou

Con sus casas de persianas rojas, estelas discoideas en su cementerio y nombres de lugares con resonancia vasca, Esquiule es un pueblo vasco en Bearn. Desde aquí comienza una bonita caminata que lleva a la cima de Cambeillou, donde la vista panorámica te abre las puertas del País Vasco.

