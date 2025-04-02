N°97 Le Pont Romain Espace VTT-FFC Vichy Montagne Droiturier Allier
N°97 Le Pont Romain Espace VTT-FFC Vichy Montagne Droiturier Allier vendredi 1 août 2025.
N°97 Le Pont Romain Espace VTT-FFC Vichy Montagne
N°97 Le Pont Romain Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Bourg 03120 Droiturier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit familial vous permettra de découvrir les multiples facettes patrimoniales du charmant village de Droiturier, avec un passage à travers bois.
+33 4 70 99 08 39
English : Mountain biking tour 97 Roman Bridge
Family tour which allows to discover the rich heritage of the charming village of Droiturier, with a passage through woods.
Deutsch :
Auf diesem familienfreundlichen Rundgang entdecken Sie die vielen Facetten des Kulturerbes des charmanten Dorfes Droiturier, wobei Sie auch durch den Wald gehen.
Italiano :
Questo percorso per famiglie vi permetterà di scoprire le molteplici sfaccettature del patrimonio dell’incantevole villaggio di Droiturier, con un passaggio nel bosco.
Español :
Este recorrido familiar le permitirá descubrir las múltiples facetas del patrimonio del encantador pueblo de Droiturier, con un paso por el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme