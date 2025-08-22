Nampcel et l’armée allemande Nampcel Oise

Nampcel et l’armée allemande A pieds Très facile

Nampcel et l’armée allemande Place de la Mairie 60400 Nampcel Oise Hauts-de-France

Durée : 40 Distance : 2600.0 Tarif :

Plongez dans la vie quotidienne de Nampcel pendant l’occupation allemande grâce à ce parcours de 2,5 km ponctué de panneaux d’interprétation.

Ce circuit présente aussi l’organisation militaire d’un village de l’arrière front. Nampcel est occupé dès le 31 août 1914, et ce jusqu’en mars 1917, date du repli allemand sur la ligne Hindenburg. Il sera de nouveau occupé par les troupes impériales entre mai et août 1918. Il fut presque intégralement détruit durant le conflit seules deux maisons ont survécu et sont visibles de nos jours.

L’Abri du Kronprinz fait partie des vestiges du village qui témoignent du passage des soldats et de la proximité des combats.

English : Nampcel et l’armée allemande

Immerse yourself in daily life in Nampcel during the German occupation on this 2.5 km trail dotted with interpretation panels.

The tour also presents the military organization of a village on the home front. Nampcel was occupied from August 31, 1914, until March 1917, when the Germans withdrew to the Hindenburg Line. It was occupied again by Imperial troops between May and August 1918. It was almost completely destroyed during the war: only two houses survived and can still be seen today.

The Abri du Kronprinz (Kronprinz shelter) is one of the remains of the village that bears witness to the passage of soldiers and the proximity of the fighting.

Deutsch : Nampcel et l’armée allemande

Tauchen Sie auf diesem 2,5 km langen, mit Schautafeln gespickten Rundgang in das Alltagsleben von Nampcel während der deutschen Besatzung ein.

Dieser Rundgang zeigt auch die militärische Organisation eines Dorfes im Hinterland der Front. Nampcel wurde ab dem 31. August 1914 bis März 1917 besetzt, als sich die Deutschen auf die Hindenburg-Linie zurückzogen. Zwischen Mai und August 1918 wurde es erneut von den kaiserlichen Truppen besetzt. Es wurde während des Konflikts fast vollständig zerstört: Nur zwei Häuser überlebten und sind heute noch zu sehen.

Der Abri du Kronprinz gehört zu den Überresten des Dorfes, die von den vorbeiziehenden Soldaten und der Nähe der Kämpfe zeugen.

Italiano :

Immergetevi nella vita quotidiana di Nampcel durante l’occupazione tedesca grazie a questo percorso di 2,5 km costellato di pannelli interpretativi.

Il percorso offre anche uno sguardo all’organizzazione militare di un villaggio sul fronte interno. Nampcel fu occupata dal 31 agosto 1914 al marzo 1917, quando i tedeschi si ritirarono sulla linea Hindenburg. Fu nuovamente occupato dalle truppe imperiali tra maggio e agosto 1918. Durante il conflitto fu quasi completamente distrutto: solo due case sono sopravvissute e sono ancora oggi visibili.

L’Abri du Kronprinz (rifugio del Kronprinz) è uno dei resti del villaggio che testimonia il passaggio dei soldati e la vicinanza dei combattimenti.

Español : Nampcel et l’armée allemande

Sumérjase en la vida cotidiana de Nampcel durante la ocupación alemana gracias a este sendero de 2,5 km salpicado de paneles interpretativos.

El sendero también da un vistazo a la organización militar de un pueblo en el frente interno. Nampcel estuvo ocupada desde el 31 de agosto de 1914 hasta marzo de 1917, cuando los alemanes se retiraron a la Línea Hindenburg. Fue ocupada de nuevo por las tropas imperiales entre mayo y agosto de 1918. Fue destruido casi por completo durante el conflicto: sólo sobrevivieron dos casas que aún pueden verse hoy en día.

El Abri du Kronprinz (refugio del Kronprinz) es uno de los vestigios del pueblo que atestigua el paso de los soldados y la proximidad de los combates.

