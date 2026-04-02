Napoléon et les églises à pan de bois Chavanges Aube

Napoléon et les églises à pan de bois Facile

Napoléon et les églises à pan de bois 10330 Chavanges Aube Grand Est

Durée : Distance : 103400.0 Tarif :

Napoléon et les Eglises à pans de bois “ 118 km “ niveau moyen. A voir lors de votre circuit Eglises à pans de bois de Lentilles, Bailly-le-Franc et Juzanvigny, la Halle de Chavanges, Soulaines-Dhuys, les lacs de la Forêt d’Orient, la Halle de Dienville, le Musée Napoléon Trésor des Eglises à Brienne-le-Château, l’écomusée de la Forêt d’Orient à Brienne-la-Vieille, les églises de Dienville, d’Epothémont, d’Hampigny, de la Rothière, de Chavanges et de Maizières-les-Brienne.

Facile

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English :

Napoleon and the timber-framed churches ? 118 km ? medium level. What to see on your tour The timber-framed churches of Lentilles, Bailly-le-Franc and Juzanvigny, the Halle de Chavanges, Soulaines-Dhuys, the lakes of the Forêt d’Orient, the Halle de Dienville, the Musée Napoléon Trésor des Eglises in Brienne-le-Château, the Forêt d’Orient ecomuseum at Brienne-la-Vieille, the churches of Dienville, Epothémont, Hampigny, La Rothière, Chavanges and Maizières-les-Brienne.

Deutsch :

Napoleon und die Fachwerkkirchen ? 118 km ? mittleres Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundreise: Die Fachwerkkirchen von Lentilles, Bailly-le-Franc und Juzanvigny, die Halle von Chavanges, Soulaines-Dhuys, die Seen des Forêt d’Orient, die Halle von Dienville, das Napoleon-Museum Kirchenschatzkammer in Brienne-le-Château, das Ecomusée de la Forêt d’Orient in Brienne-la-Vieille, die Kirchen von Dienville, Epothémont, Hampigny, La Rothière, Chavanges und Maizières-les-Brienne.

Italiano :

Napoleone e le chiese a graticcio ? 118 km ? livello medio. Cosa vedere durante il tour: Le chiese a graticcio di Lentilles, Bailly-le-Franc e Juzanvigny, la Halle de Chavanges, Soulaines-Dhuys, i laghi della Forêt d’Orient, la Halle de Dienville, il Musée Napoléon Trésor des Eglises a Brienne-le-Château, l’ecomuseo della Forêt d’Orient a Brienne-la-Vieille e le chiese di Dienville, Epothémont, Hampigny, La Rothière, Chavanges e Maizières-les-Brienne.

Español :

Napoleón y las iglesias de madera ? 118 km ? nivel medio. Recorrido Las iglesias con entramado de madera de Lentilles, Bailly-le-Franc y Juzanvigny, el Halle de Chavanges, Soulaines-Dhuys, los lagos del Forêt d’Orient, el Halle de Dienville, el Musée Napoléon Trésor des Eglises de Brienne-le-Château, el ecomuseo de Forêt d’Orient en Brienne-la-Vieille, y las iglesias de Dienville, Epothémont, Hampigny, La Rothière, Chavanges y Maizières-les-Brienne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité