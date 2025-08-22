Natur’ Ecureuil Sainte-Foy-Tarentaise Savoie

Natur’ Ecureuil

Natur’ Ecureuil Plan Bois 73640 Sainte-Foy-Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier découverte de 1200 m jalonnée de 5 tables de lecture thématique pour découvrir la faune et la flore de Sainte Foy. Réponses au Bureau d’Information Touristique. Livret coloriage Natur’Renard ou livret de jeux Natur’ Protect à gagner.

https://www.saintefoy-tarentaise.com/ +33 4 79 06 95 19

English : Natur’ Squirrel

The Discovery path of 1200 meters long marked out with five lecture tables to discover the trees, the animal life, the flora of Sainte Foy. Answers to the Tourist Information Bureau. Natur’Renard coloring booklet or Natur’ Protect game booklet to win.

Deutsch :

1200 m langer Entdeckungspfad, der mit 5 thematischen Lesetischen markiert ist, um die Fauna und Flora von Sainte Foy zu entdecken. Antworten im Büro der Touristeninformation. Malbuch Natur’Renard oder Spielbuch Natur’ Protect zu gewinnen.

Italiano :

Percorso di scoperta di 1200 m con 5 tavoli di lettura tematici per scoprire la fauna e la flora di Sainte Foy. Risposte presso l’Ufficio informazioni turistiche. In palio un libretto da colorare Natur’Renard o un libretto di giochi Natur’Protect.

Español :

Sendero de descubrimiento de 1200 m con 5 mesas de lectura temáticas para descubrir la fauna y la flora de Sainte Foy. Respuestas en la Oficina de Turismo. Se puede ganar el cuaderno para colorear Natur’Renard o el cuaderno de juegos Natur’Protect.

