Navette Château Blois Loir-et-Cher

Au départ de la gare SNCF de Blois-Chambord, la ligne 2 dessert le château de Chambord en autocar. Ainsi, les visiteurs arrivant sans moyen de locomotion personnel peuvent découvrir ce domaine incontournable du département. Il est possible de venir avec son vélo, selon conditions de l’offre.

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/tourisme/chateau-de-chambord/ +33 806 70 33 33

English : Arriving by coach Special shuttle buses ans sheduled service Navettes spéciales

* Châteaux shuttle Blois, Chambord, Cheverny, Beauregard (return several days a week fromm 02/04 to 30/08, buses leave from Blois|Chambord railway station)

Deutsch :

Ab dem SNCF-Bahnhof Blois-Chambord, Bus-Shuttle zu den Schlössern Chambord, Cheverny, Beauregard. So können Besucher, die ohne eigenes Fortbewegungsmittel anreisen, drei der Prunkstücke des Departements entdecken.

Italiano :

Partenza dalla stazione ferroviaria SNCF di Blois-Chambord: Chambord, Cheverny, Beauregard. I visitatori che arrivano senza un proprio mezzo di trasporto possono scoprire tre gioielli del dipartimento.

Español :

Salida de la estación SNCF de Blois-Chambord: Chambord, Cheverny, Beauregard. Los visitantes que lleguen sin medio de transporte propio podrán descubrir tres de las joyas del departamento.

2025-06-30