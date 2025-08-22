Notre Dame de Beaulieu PR n°19 Paulhac-en-Margeride Lozère

Notre Dame de Beaulieu PR n°19 Marche nordique Difficile

Notre Dame de Beaulieu PR n°19 Paulhac-en-Margeride 48140 Paulhac-en-Margeride Lozère Occitanie

Durée : 270 Distance : 18216.0 Tarif :

Une randonnée à la demi-journée, qui se déroule principalement sous l’ombre des bois de Margeride, sur de beaux et larges chemins parfois herbeux et caillouteux, mais toujours facilement praticables

Difficile

+33 4 66 31 82 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This half-day hike takes place mainly in the shade of the Margeride woods, on wide, beautiful paths that are sometimes grassy and stony, but always easy to walk on

Deutsch :

Eine Halbtageswanderung, die hauptsächlich unter dem Schatten der Wälder der Margeride stattfindet, auf schönen, breiten Wegen, die manchmal grasig und steinig, aber immer leicht begehbar sind

Italiano :

Questa escursione di mezza giornata si svolge principalmente all’ombra del bosco di Margeride, su ampi e bei sentieri a volte erbosi e sassosi, ma sempre facili da percorrere

Español :

Esta excursión de medio día transcurre principalmente a la sombra de los bosques de Margeride, por caminos anchos y bonitos, a veces herbosos y pedregosos, pero siempre fáciles de transitar

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère