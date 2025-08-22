Notre Dame de Grâce Saint-Izaire Aveyron

Notre Dame de Grâce

Notre Dame de Grâce 12480 Saint-Izaire Aveyron Occitanie

Une escapade d’une heure et demie sur la rive droite du Dourdou, face au bourg de Saint-Izaire, en forme de pèlerinage buissonnier jusqu’à la chapelle du XIVe siècle, juchée sur une colline.

+33 5 65 58 56 00

English : Notre Dame de Grâce

A one-and-a-half-hour outing on the right bank of the Dourdou, facing the village of Saint-Izaire, in the form of a leafy pilgrimage to the 14th-century chapel perched atop a hill.

Deutsch :

Ein anderthalbstündiger Ausflug am rechten Ufer des Dourdou, gegenüber der Ortschaft Saint-Izaire, in Form einer Buschpilgerfahrt bis zur Kapelle aus dem 14. Jahrhundert, die auf einem Hügel thront.

Italiano :

Un’escursione di un’ora e mezza sulla riva destra del Dourdou, di fronte al villaggio di Saint-Izaire, sotto forma di pellegrinaggio alla cappella del XIV secolo arroccata su una collina.

Español : Notre Dame de Grâce

Una excursión de una hora y media por la orilla derecha del Dourdou, frente al pueblo de Saint-Izaire, en forma de peregrinación entre la vegetación hasta la capilla del siglo XIV, situada en lo alto de una colina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron