Notre-Dame des Anges Ouhans Doubs

Notre-Dame des Anges Parking, Source de la Loue, Ouhans 25520 Ouhans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 3450.0

Petit circuit facile et familial aux abords de la source de la Loue et du village d’Ouhans.

https://explore.doubs.fr/trek/2069

English :

A short, easy family trail around the source of the Loue and the village of Ouhans.

Deutsch :

Kleiner, leichter und familienfreundlicher Rundweg in der Umgebung der Quelle der Loue und des Dorfes Ouhans.

Italiano :

Un breve e facile percorso per famiglie intorno alla sorgente della Loue e al villaggio di Ouhans.

Español :

Un sendero familiar corto y fácil que rodea el nacimiento del Loue y el pueblo de Ouhans.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data