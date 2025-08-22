Notre Dame des Champs Céron Saône-et-Loire

Notre Dame des Champs En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Notre Dame des Champs Près du point propre 71110 Céron Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Arpentez les collines de cette commune pour rejoindre la madone Notre Dame des champs qui veille sur les prairies et profitez du panorama qui vous entoure.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Stroll through the hills of this township to reach the Madonna Notre Dame des Champs which watches over the meadows and enjoy the panorama that surrounds you.

Deutsch :

Wandern Sie über die Hügel dieser Gemeinde zur Madonna Notre Dame des champs, die über die Wiesen wacht, und genießen Sie das Panorama, das Sie umgibt.

Italiano :

Passeggiate tra le colline di questo comune per raggiungere la Madonna Notre Dame des Champs, che veglia sui prati, e godetevi il panorama che vi circonda.

Español :

Pasee por las colinas de este municipio hasta llegar a la Madonna Notre Dame des Champs, que vigila los prados, y disfrute del panorama que le rodea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data