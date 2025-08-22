Nouméa à pied Arts & Cultures Nouméa Nouvelle-Calédonie

Nouméa à pied Arts & Cultures

Nouméa à pied Arts & Cultures Gare Maritime 98800 Nouméa Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer

Les rues de Nouméa c’est aussi la découverte du patrimoine local ! Laissez-vous porter par les arts et les cultures qui font le charme de Nouméa en suivant cet itinéraire au départ de la Gare Maritime.

English : Walking Nouméa: Arts & Culture Tour

The streets of Nouméa are full of local heritage! Let yourself be guided by the arts and cultures that give the city its charm, as you follow this walking trail from the Cruise Ship Terminal.

Deutsch :

Die Straßen von Nouméa bedeuten auch, das lokale Kulturerbe zu entdecken! Lassen Sie sich auf dieser Route, die am Gare Maritime beginnt, von der Kunst und Kultur, die den Charme von Nouméa ausmachen, mitreißen.

Italiano :

Esplorate le strade di Nouméa e scoprite il patrimonio locale! Lasciatevi trasportare dalle arti e dalle culture che costituiscono il fascino di Nouméa seguendo questo itinerario che parte dalla Gare Maritime.

Español :

Explore las calles de Numea y descubra el patrimonio local Déjese llevar por las artes y las culturas que conforman el encanto de Numea siguiendo este itinerario que parte de la Gare Maritime.

