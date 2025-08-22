Novalles Abbecourt Oise

Novalles A pieds Difficulté moyenne

Novalles Ecole, rue de Courcelles 60430 Abbecourt Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Cet itinéraire vous fera découvrir le hameau de Mattencourt et apercevoir Pierrepont et Roye, hameaux de la commune de Pochon.

Difficulté moyenne

English : Novalles

This itinerary takes in the hamlet of Mattencourt, with glimpses of Pierrepont and Roye, hamlets in the commune of Pochon.

Deutsch : Novalles

Auf dieser Route können Sie den Weiler Mattencourt entdecken und Pierrepont und Roye, Weiler der Gemeinde Pochon, erblicken.

Italiano :

Questo percorso vi farà attraversare la frazione di Mattencourt e vi permetterà di vedere Pierrepont e Roye, frazioni del comune di Pochon.

Español : Novalles

Esta ruta le llevará a través de la aldea de Mattencourt y le permitirá vislumbrar Pierrepont y Roye, aldeas de la comuna de Pochon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France