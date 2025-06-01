Noyon-Compiègne Sempigny Oise

Après un départ de la cathédrale de Noyon, l’Oise devient bucolique. Vous rejoignez la voie verte à Sempigny/Pont-L’Evêque Il est alors aisé de musarder à bicyclette à la découverte de sites majeurs qui s’égrènent à proximité. À la confluence entre le canal du Nord et le canal latéral à l’Oise, se niche le charmant village de mariniers de Pont-l’Evêque. Puis surgissent en lisière de forêt, les ruines majestueuses de l’abbaye cistercienne d’Ourscamp. La véloroute se pare ensuite d’une voilure de miroirs d’eau qui scintillent au soleil. L’itinéraire se poursuit sur les magnifiques allées forestières de la forêt de Laigue et les méandres de la rivière Aisne jusqu’à sa confluence avec la rivière Oise. Nous sommes au royaume des mariniers !

English : Noyon-Compiègne

After leaving Noyon Cathedral, the Oise becomes bucolic. You join the « voie verte » at Sempigny/Pont-L’Evêque, where it’s easy to wander around by bike, discovering the many major sites nearby. At the confluence of the Canal du Nord and the Canal Latéral à l’Oise, nestles the charming seafaring village of Pont-l?Evêque. Then, at the edge of the forest, the majestic ruins of the Cistercian abbey of Ourscamp. The cycle route is then adorned with a canopy of water mirrors that sparkle in the sunlight. The route continues along the magnificent forest paths of the Laigue forest and the meandering Aisne river to its confluence with the Oise river. We’re in the kingdom of the bargemen!

Deutsch : Noyon-Compiègne

Nach einem Start an der Kathedrale von Noyon wird die Oise bukolisch. In Sempigny/Pont-L’Evêque treffen Sie auf den grünen Weg. Hier können Sie mit dem Fahrrad die wichtigsten Sehenswürdigkeiten entdecken, die sich in der Nähe befinden. Am Zusammenfluss des Canal du Nord und des Canal latéral à l’Oise befindet sich das charmante Schifferdorf Pont-l’Evêque. Am Waldrand tauchen dann die majestätischen Ruinen der Zisterzienserabtei von Ourscamp auf. Der Radweg wird dann mit einem Segel aus Wasserspiegeln geschmückt, die in der Sonne glitzern. Die Route führt weiter über die herrlichen Waldalleen des Waldes von Laigue und die Windungen des Flusses Aisne bis zu seinem Zusammenfluss mit dem Fluss Oise. Wir befinden uns im Königreich der Schiffer!

Italiano :

Dopo aver lasciato la cattedrale di Noyon, l’Oise diventa bucolico. Ci si unisce alla greenway a Sempigny/Pont-L’Evêque, dove è facile passeggiare in bicicletta e scoprire i numerosi siti importanti nelle vicinanze. Alla confluenza del Canal du Nord e del Canal Latéral à l’Oise, si trova l’affascinante villaggio di chiatte di Pont-l’Evêque. Poi, ai margini della foresta, le maestose rovine dell’abbazia cistercense di Ourscamp. La pista ciclabile è poi ornata da una tettoia di specchi d’acqua che brillano alla luce del sole. Il percorso prosegue lungo i magnifici sentieri forestali della foresta di Laigue e serpeggia lungo il fiume Aisne fino alla sua confluenza con il fiume Oise. Questo è il regno dei barcarieri!

Español : Noyon-Compiègne

Al salir de la catedral de Noyon, el Oise se vuelve bucólico. A la altura de Sempigny/Pont-L’Evêque, la vía verde permite pasear en bicicleta y descubrir los numerosos lugares importantes de los alrededores. En la confluencia del Canal du Nord y el Canal Latéral à l’Oise, se encuentra el encantador pueblo de barqueros de Pont-l’Evêque. A continuación, en la linde del bosque, las majestuosas ruinas de la abadía cisterciense de Ourscamp. A continuación, la ruta ciclista se adorna con un dosel de espejos de agua que centellean a la luz del sol. La ruta continúa por los magníficos caminos forestales del bosque de Laigue y serpentea a lo largo del río Aisne hasta su confluencia con el río Oise. ¡Este es el reino de los barqueros!

