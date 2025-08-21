O Le circuit des Teppes (hiver) Courchevel Savoie

Le circuit des Teppes

Le circuit des Teppes Chemin de la Grande Teppe 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Peu fréquentée, voici la balade rêvée pour se détendre et faire une pause au milieu de la nature, avec vue sur le Grand Bec et la vallée de la Tarentaise.

+33 4 79 08 00 29

English : O Le circuit des Teppes (hiver)

This quiet route is the perfect choice for a relaxing outing where you can stop to admire the natural landscape and views of the Grand Bec and the Tarentaise valley.

Deutsch : O Le circuit des Teppes (hiver)

Diese wenig besuchte Wanderung ist ein Traum, um sich zu entspannen und eine Pause inmitten der Natur zu machen, mit Blick auf den Grand Bec und das Tal der Tarentaise.

Italiano :

Questa passeggiata poco frequentata è l’ideale per rilassarsi e fare una pausa in mezzo alla natura, con vista sul Grand Bec e sulla valle della Tarentaise.

Español : O Le circuit des Teppes (hiver)

Este paseo poco frecuentado es perfecto para relajarse y hacer una pausa en plena naturaleza, con vistas al Grand Bec y al valle de la Tarentaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme