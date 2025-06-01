Objectif la Roche Pont-d’Ouilly Calvados

Objectif la Roche Pont-d’Ouilly Calvados vendredi 1 août 2025.

Objectif la Roche

Objectif la Roche 14690 Pont-d’Ouilly Calvados Normandie

Durée : 210 Distance : 24500.0 Tarif :

Ralliez la Roche d’Oëtre depuis Pont d’Ouilly.

Les 5 premiers kilomètres en aller-retour vous permettront de vous échauffer avant de descendre sur Rouvrou pour emprunter les méandres éponymes.

Vous remonterez alors sur les hauteurs pour basculer du côté du site de la Roche d’Oëtre et sillonner les sentiers joueurs du site.

Vous évoluerez sur des terrains variés et vallonnés avant de revenir sur les hauteurs de Rouvrou pour revenir sur Pont d’Ouilly par l’itinéraire aller. Une fin de parcours roulante.

Retrouvez cet itinéraire sur le portail: https://suissenormande-outdoor.com/fr ou en téléchargeant l’application « Suisse Normande Outdoor »

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Objectif la Roche

Return to La Roche d’Oëtre from Pont d’Ouilly.

The first 5 km out-and-back will allow you to warm up before descending to Rouvrou to follow the eponymous meanders.

You’ll then climb back up to the Roche d’Oëtre site, where you’ll follow the site’s playful trails.

You’ll ride over varied, undulating terrain before returning to the heights of Rouvrou to return to Pont d’Ouilly via the outward route. A rolling finish.

Find this itinerary on the portal: https://suissenormande-outdoor.com/fr or by downloading the « Suisse Normande Outdoor » application

Deutsch :

Fahren Sie von Pont d’Ouilly nach La Roche d’Oëtre.

Auf den ersten 5 Kilometern können Sie sich aufwärmen, bevor Sie nach Rouvrou hinabsteigen und den gleichnamigen Mäandern folgen.

Danach geht es wieder auf die Anhöhe, wo Sie auf die Seite des Roche d’Oëtre wechseln und die Spielerpfade des Ortes durchqueren.

Sie werden sich auf abwechslungsreichem und hügeligem Gelände bewegen, bevor Sie auf die Anhöhen von Rouvrou zurückkehren, um auf dem Hinweg nach Pont d’Ouilly zurückzukehren. Das Ende des Weges ist rollend.

Diese Route finden Sie auf dem Portal: https://suissenormande-outdoor.com/fr oder durch Herunterladen der App « Suisse Normande Outdoor »

Italiano :

Prendete il percorso da Pont d’Ouilly a La Roche d’Oëtre.

I primi 5 km di andata e ritorno vi daranno la possibilità di riscaldarvi prima di scendere a Rouvrou per seguire i meandri dell’omonimo sentiero.

Risalirete poi in quota per passare al sito della Roche d’Oëtre ed esplorare gli impegnativi sentieri del sito.

Si affronta una varietà di terreni collinari prima di tornare alle alture di Rouvrou per rientrare a Pont d’Ouilly sul percorso di andata. Finale in salita.

Potete trovare questo percorso sul portale: https://suissenormande-outdoor.com/fr o scaricando l’applicazione « Suisse Normande Outdoor »

Español :

Tome la ruta de Pont d’Ouilly a La Roche d’Oëtre.

Los primeros 5 kilómetros de ida y vuelta le permitirán entrar en calor antes de descender hasta Rouvrou para seguir los meandros del mismo nombre.

A continuación, subirá de nuevo a las alturas para cambiar a la Roche d’Oëtre y explorar los desafiantes senderos del lugar.

Abordará diversos terrenos accidentados antes de regresar a las alturas de Rouvrou para volver a Pont d’Ouilly por la ruta de ida. Un final ondulado.

Puede encontrar esta ruta en el portal: https://suissenormande-outdoor.com/fr o descargando la aplicación « Suisse Normande Outdoor »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme