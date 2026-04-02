Observatoires de l’étang Prêle Valeins Ain

Observatoires de l’étang Prêle

Observatoires de l’étang Prêle Étang Prêle 01140 Valeins Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Observez la faune et la flore dombiste grâce à 2 observatoires et un sentier de balade au bord de l’étang.

http://www.dombes-tourisme.com/fr/ +33 4 28 36 12 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Horsetail Pond Observatory

Observe the flora and fauna of the Dombiste region from this observatory and its walking trail along the edge of the pond.

Deutsch : Observatorium des Schachtelhalmteichs

Beobachten Sie die Fauna und Flora der Dombiste dank dieses Observatoriums und seines Spazierwegs am Ufer des Teichs.

Italiano :

Osservate la fauna e la flora della regione di Dombiste da 2 osservatori e da un percorso a piedi lungo il bordo dello stagno.

Español :

Observe la fauna y flora de la región de Dombiste desde 2 observatorios y un sendero junto al estanque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-21 par Aintourisme source Apidae Tourisme