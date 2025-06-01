OENORANDO® LE PARCOURS D’ART ET DE NATURE Montagnac Hérault

Durée : 240 Distance : 1600.0 Tarif :

En partant de la cave des Vignobles de Montagnac, vous cheminerez sur un parcours de faible dénivelé, de longueur et durée importante. Vous allez emprunter les chemins vignerons en surplomb de l’étang de Thau et de la vallée de l’Hérault. Vous rencontrerez 14 statues monumentales inspirées par le vin, les vignes et le travail des vignerons.

Possibilité de balades accompagnées sur réservation

+33 4 67 24 03 74

Italiano :

Partendo dalla cantina Vignobles de Montagnac, seguirete un percorso con poche variazioni di altitudine, ma di notevole lunghezza e durata. Seguirete i sentieri dei vigneti con vista sull’Etang de Thau e sulla valle dell’Hérault. Si incontreranno 14 statue monumentali ispirate al vino, alla vite e al lavoro dei viticoltori.

Le passeggiate guidate sono disponibili su prenotazione

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme