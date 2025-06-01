OENORANDO® LE PECH DU THOU Capestang Hérault

OENORANDO® LE PECH DU THOU Capestang Hérault vendredi 1 août 2025.

OENORANDO® LE PECH DU THOU A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR OENORANDO® LE PECH DU THOU Quai Elie Amouroux 34310 Capestang Hérault Occitanie

Durée : 120 Distance : 750.0 Tarif :

Au départ de l’Office de tourisme sur le port de Capestang, cet itinéraire chemine au cœur du vignoble de l’indication Géographique Protégée (IGP) Coteaux d’Ensérune jusqu’au pech du Thou. De ce promontoire naturel, les paysages emblématiques s’enchainent le canal du Midi, l’étang de Capestang jusqu’au massif de la Clape et par temps clair la chaîne des Pyrénées.

Facile

http://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29

English : OENORANDO® LE PECH DU THOU

Deutsch : OENORANDO® LE PECH DU THOU

Italiano :

Con partenza dall’Ufficio del Turismo sul porto di Capestang, questo itinerario si snoda nel cuore dei vigneti dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) Coteaux d’Ensérune fino al Pech du Thou. Da questo promontorio naturale si susseguono paesaggi emblematici: il Canal du Midi, l’Etang de Capestang fino al Massiccio della Clape e, nelle giornate limpide, i Pirenei.

Español : OENORANDO® LE PECH DU THOU

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme