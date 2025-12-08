OENORANDO® LE SENTIER DU VIN DES POETES Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

OENORANDO® LE SENTIER DU VIN DES POETES A pieds Très facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR OENORANDO® LE SENTIER DU VIN DES POETES Avenue de la Coopérative 34725 Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault Occitanie

Durée : 60 Distance : 200.0 Tarif :

Au cours de cette balade, où les poètes vous accompagnent, vous découvrez l’histoire intemporelle de ces femmes et hommes qui font la force de ces paysages et dont le travail rigoureux affirme le caractère et la saveur des vins.

Très facile

https://herault.ffrandonnee.fr/ +33 4 67 56 41 97

In questa passeggiata, accompagnati da poeti, scoprirete la storia senza tempo degli uomini e delle donne che costituiscono la forza di questi paesaggi e il cui lavoro rigoroso dà carattere e sapore ai vini.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme