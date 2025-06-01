OENORANDO® LES COTEAUX D’ENSÉRUNE Colombiers Hérault

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR OENORANDO® LES COTEAUX D’ENSÉRUNE Chemin du Malpas 34440 Colombiers Hérault Occitanie

Durée : 150 Distance : 850.0 Tarif :

Au départ du Malpas, le circuit fait le tour de l’Oppidum d’Ensérune, jouxtant en partie l’ancien étang de Montady, asséché au Moyen Âge, puis revient par le chemin de halage le long du canal du Midi.

+33 4 67 32 88 77

Italiano :

Partendo da Le Malpas, il percorso si snoda nell’Ensérune Oppidum, costeggiando in parte l’ex Etang de Montady, prosciugato nel Medioevo, prima di tornare lungo l’alzaia che costeggia il Canal du Midi.

