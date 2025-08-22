Oigny, un essart en forêt de Retz Oigny-en-Valois Aisne

Oigny, un essart en forêt de Retz A pieds

Oigny, un essart en forêt de Retz parking rue saint Antoine 02600 Oigny-en-Valois Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Dans la futaie dense du massif forestier de Retz, un trou de lumière brise la verticalité des hêtres et ouvre une étendue horizontale le village d’Oigny-en-Valois. Cette balade est l’occasion de faire le tour de ses belles ruelles préservées.

English :

In the dense forest of the Retz massif, a hole of light breaks the verticality of the beeches and opens a horizontal expanse: the village of Oigny-en-Valois. This walk is an opportunity to take a stroll around its beautiful, unspoilt lanes.

Deutsch :

Im dichten Hochwald des Waldmassivs von Retz bricht ein Lichtloch die Vertikalität der Buchen und öffnet eine horizontale Fläche: das Dorf Oigny-en-Valois. Dieser Spaziergang bietet die Gelegenheit, einen Rundgang durch seine schönen, erhaltenen Gassen zu machen.

Italiano :

Nella fitta foresta del massiccio della Retz, un varco di luce rompe la verticalità dei faggi e apre una distesa orizzontale: il villaggio di Oigny-en-Valois. Questa passeggiata è un’occasione per percorrere le sue belle strade conservate.

Español :

En el denso bosque del macizo del Retz, un agujero de luz rompe la verticalidad de las hayas y abre una extensión horizontal: el pueblo de Oigny-en-Valois. Este paseo es una oportunidad para recorrer sus hermosas calles conservadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-06-28 par Agence Aisne Tourisme