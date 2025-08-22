Oiseaux des causses et des gorges La Malène Lozère

Oiseaux des causses et des gorges Marche nordique Très facile

Oiseaux des causses et des gorges Roc des Hourtous 48210 La Malène Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 2844.0 Tarif :

La balade conduit sur les traces de quelques espèces d’oiseaux illustrant la biodiversité des Grands Causses. Un sentier à voir et à écouter… Chut !

+33 4 66 45 01 14

English :

The walk follows in the footsteps of a number of bird species, illustrating the biodiversity of the Grands Causses. A trail to see and hear? Hush!

Deutsch :

Der Spaziergang führt Sie auf die Spuren einiger Vogelarten, die die Biodiversität der Grands Causses veranschaulichen. Ein Pfad zum Sehen und Hören? Pssst!

Italiano :

La passeggiata segue le orme di numerose specie di uccelli che illustrano la biodiversità dei Grands Causses. Un percorso da vedere e da ascoltare? Silenzio!

Español :

El paseo sigue las huellas de numerosas especies de aves que ilustran la biodiversidad de las Grands Causses. ¿Un sendero para ver y oír? Silencio

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère